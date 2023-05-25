"Щиро дякую усім українцям! Разом обов'язково переможемо! І не тільки сьогодні - завжди. Дякую всім", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Полковник Генштабу Збройних Сил України Анатолій Штефан оприлюднив спільне відео з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Як ідеться в дописі Штефана у соцмережах, цього місяця російська пропаганда поширювала "феєричні, фантастичні історії", а "експерти" - "конспірологічні версії" про начебто зникнення Залужного.

Полковник зняв відео з Головнокомандувачем, аби спростувати нові фейки.

"Щиро дякую усім українцям! Разом обов'язково переможемо! І не тільки сьогодні - завжди. Дякую всім", - сказав Залужний.

"Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги!", - додав Штефан.

Нагадаємо, днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головнокомандувача Валерія Залужного, аби деморалізувати українське військо. А раніше ворожа пропаганда поширила фейковий наказ Залужного про "перегрупування" ЗСУ в районі Бахмута.