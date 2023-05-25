Уламками було пошкоджено дві лінії електропередач.

У Хотинській громаді Чернівецької області ліквідовують наслідки падіння російського ударного дрона.

Про це повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Від падіння ворожого БпЛА постраждала житлова забудова. За словами Запаранюка, на місці працюють відповідні служби, тривають відновлювальні роботи.

"Уламками було пошкоджено дві лінії електропередач. Через це 140 абонентів у Дністровському районі були відключені від електропостачання. Станом на 14:15 пошкодження лінії електропередач ліквідовано. Всіх споживачів заживлено", - додав очільник області.

Крім того, була пошкоджена ділянка газопроводу. ЇЇ замінили силами "Чернівцігаз", наразі тривають регламентні роботи щодо пуску газу безпосередньо до відключених осель.

Фото: Telegram/Руслан Запаранюк

Фото: Telegram/Руслан Запаранюк

Фото: Telegram/Руслан Запаранюк

Фото: Telegram/Руслан Запаранюк

Нагадаємо, 25 травня Росія атакувала 13 областей України, зокрема Львівщину і Буковину – безпілотниками. Так, у Львівській області вночі ППО збила 10 БпЛА "Шахед 136". Влучань та пошкоджень не зафіксували. А у Чернівецькій на ранок у населеному пункті Дністровського району, ймовірно, внаслідок падіння уламків БпЛА “Шахед 136” виникла пожежа.