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Мінцифри і компанія з розробки програмного забезпечення Palantir підписали меморандум про посилення співпраці

Продукти Palantir дозволяють документувати воєнні злочини Росії, заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Мінцифри і компанія з розробки програмного забезпечення Palantir підписали меморандум про посилення співпраці
Фото: Telegram/FEDOROV

Міністерство цифрової трансформації України та компанія з розробки програмного забезпечення Palantir підписали меморандум про посилення співпраці.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

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За його словами, з Palantir співпрацює Міноборони США, і вже зараз компанія допомагає українцям на полі бою.

"Окрім військової допомоги, продукти Palantir дозволяють документувати воєнні злочини РФ. Відкриваємо новий напрям — Palantir допомагатиме Україні оптимізувати відбудову, зокрема оцінювати пошкодження будівель та інфраструктури. Адже якісні й актуальні дані — основа для прозорості відновлення й ефективного використання коштів міжнародних партнерів", - зазначив Федоров.

Віцепрем'єр додав, що України співпрацює з Palantir у різних напрямах: це і оборона, відбудова, воєнні злочини, а також санкційні списки. 

Нагадаємо, торік Президент Володимир Зеленський та віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрілися зі CEO компанії Palantir Алексом Карпом. Palantir висловила готовність стати партнером України в секторі оборони, безпеки та цифрових технологій.

Тим часом Мінцифри та Google запускають безкоштовний курс про штучний інтелект – "Основи АІ".

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