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Ілон Маск знайшов нового CEO для Twitter

А сам він збирається перейти на посаду головного технічного директора платформи. 

Ілон Маск знайшов нового CEO для Twitter
Лінда Яккаріно
Фото: Adweek

Американський бізнесмен і розробник Ілон Маск оголосив, що знайшов нового головного виконавчого директора для платформи Twitter, але не назвав імʼя цієї людини. Reuters із посиланням на Wall Street Journal пише, що переговори про цю посаду вели із Ліндою Яккаріно – керівницею в медіакомпанії NBCUniversal.

Маск у твіттері написав, що радий оголосили про наймання на роботу нового CEO для X/Twitter. 

"Вона почне приблизно через шість тижнів", – написав він.

Маск збирається перейти на посаду головного технічного директора платформи протягом наступних кількох тижнів. Маск, який обійняв посаду генерального директора Twitter після того, як у жовтні завершив покупку компанії за 44 мільярди доларів, у грудні заявив, що залишить посаду генерального директора, коли знайде "когось, досить дурного, щоб взятися на цю роботу". Він сказав, що потім керуватиме командами програмного забезпечення та серверів Twitter, а також обіцяв знайти CEO до кінця 2023.

Яккаріно, керівниця відділу продажів реклами в NBCUniversal, брала інтерв’ю у Маска на рекламній конференції в Маямі минулого місяця.

За час, поки Twitter володіє Маск, ця платформа фігурувала в декількох скандалах, зокрема й в українському контексті. Користувачі звинувачували Маска в невиконанні санкцій та дозволі російським політикам користуватися платформою. Маск відповів, що люди повинні самі ухвалювати рішення щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур, зокрема Дмитра Медведєва, що писав про "зникнення України". 

Також платформа під керівництвом Маска скасувала безкоштовні сині позначки, що свідчили про верифікований акаунт. Для того, щоб така позначка була поруч із імʼям, тепер треба платити. Однак Маск, очевидно, вирішив залишити їх для тих діячів, яким він симпатизує, зокрема для письменника Стівена Кінга. Кінг, який активно підтримує Україну, написав, що ліпше би гроші за цю синю галочку пішли у Фонд Сергія Притули. 

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