YouTube видалив відеоролики ПВК "Вагнер" і канали, що їх розповсюджували, - міністр культури

До цього Ткаченко звернувся до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана.

YouTube видалив відеоролики ПВК "Вагнер", які мали понад 1 мільйон переглядів, а також канали, що їх розповсюджували.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, TikTok чи YouTube попри досить жорстку редакційну політику є для росіян ефективними рекламними майданчиками для "масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні".

"YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера", - розповів Ткаченко.

Відеохостинг відреагував і видалив відео "вагнерівців".

Міністр культури закликав українців надсилати лінки на відео, які ще є в мережі, аби "оперативно звертати на них увагу YouTube".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПВК “Вагнер” планує залучити приблизно 30 тисяч нових бійців до середини травня.

Нещодавно Європейський Союз запровадив санкції проти "Групи Вагнера", а також медіакомпанії РІА "ФАН", до якої причетний Євгеній Пригожин.