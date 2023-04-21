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СБУ повідомила про підозру військовому, дії якого призвели до обстрілу аеродрому “Канатове” на Кіровоградщині (доповнено)

Підозрюваний наразі переховується від слідства і тривалий час не з'являється на службі.

СБУ повідомила про підозру військовому, дії якого призвели до обстрілу аеродрому “Канатове” на Кіровоградщині (доповнено)
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру військовому, дії якого призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

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Підозрюваний - колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції Роман Червінський. Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.

Військовослужбовцю інкримінують порушення ч.5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Військовий разом із іншими особами самовільно вирішили провести так звану "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил Росії, нагадали в СБУ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

У спецслужбі підкреслили, що "операцію" проводили попри її заперечення та без згоди відповідних державних органів. 

"СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків", – сказав очільник Служби безпеки Василь Малюк.

Наразі триває розслідування. 

Доповнено. Як розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова СБУ Василь Малюк, Червінський наразі переховується від слідства і тривалий час не з'являється на службі.

"...Людина, яка раніше дуже любила давати інтерв’ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутня за місцем проживання. Більш того – фактично є дезертиром, адже цей "військовий" майже 8 місяців не з’являється на службі. ДБР відкрило за даним фактом кримінальне провадження по 407 статті Кримінального кодексу", - сказав Малюк.

Нагадаємо, у липні 2022 року на Кіровоградщині внаслідок удару російських ракет був пошкоджений аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці". Тоді загинув командир військової частини, були поранені 17 українських захисників. Крім того, було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Напередодні СБУ повідомила, що розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому “Канатове”.

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