Під час “Рамштайну” відбулася зустріч учасників “танкової коаліції”

У Польщі буде створений Центр технічного обслуговування наданих Україні танків Leopard 2.

У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”відбулася зустріч глав оборонних відомств країн, що входять у так звану “танкову коаліцію”.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

“Відбулася зустріч “танкової коаліції”. Я вдячний моїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2 України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників”, – повідомив Резніков.

Міністр наголосив, що сформований спільними зусиллями “броньований кулак” зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу.

“Українські воїни вміло захищають свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир”, – написав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" стартувало 11-е засідання Контактної групи з питань оборони України.