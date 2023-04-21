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Суд залишив під домашнім арештом митрополита УПЦ МП Павла

Він цілодобово зобов’язаний носити електронний браслет.

Суд залишив під домашнім арештом митрополита УПЦ МП Павла
Фото: EPA/UPG

Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення суд ухвалив за результатами розгляду скарги митрополита УПЦ МП Павла на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.

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Нагадаємо, 1 квітня Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

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