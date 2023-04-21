Міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком прийнятними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.
"Поки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, вам доведеться це прийняти. Неохоче, але це частина цього, щоб, наприклад, відрізати шляхи постачання", - сказав Пісторіус.
Водночас міністр дав зрозуміти, що Захід, ухвалюючи рішення про постачання зброї Україні, повинен пам’ятати про те, як буде вестися війна.
"Якщо Україна вимагає певних типів бомб, які заборонені в усьому світі, то треба сказати "ні", - додав він.
Зазначається, що Україна буцімто просила у партнерів касетні боєприпаси та фосфорну запалювальну зброю.
Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще 111 млн євро на реконструкцію. Зокрема, гроші призначені на житло для внутрішньо переміщених осіб, а також на ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.