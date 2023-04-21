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Міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ

Він зазначив, що для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.

Міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ
Борис Пісторіус
Фото: EPA

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком прийнятними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

"Поки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, вам доведеться це прийняти. Неохоче, але це частина цього, щоб, наприклад, відрізати шляхи постачання", - сказав Пісторіус.

Водночас міністр дав зрозуміти, що Захід, ухвалюючи рішення про постачання зброї Україні, повинен пам’ятати про те, як буде вестися війна.

"Якщо Україна вимагає певних типів бомб, які заборонені в усьому світі, то треба сказати "ні", - додав він.

Зазначається, що Україна буцімто просила у партнерів касетні боєприпаси та фосфорну запалювальну зброю.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще 111 млн євро на реконструкцію. Зокрема, гроші призначені на житло для внутрішньо переміщених осіб, а також на ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

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