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На фронті загинув соліст балету Ростислав Янчишин

Ростиславу був 31 рік.

На фронті загинув соліст балету Ростислав Янчишин
Фото: МКІП

19 квітня на фронті загинув від мінометної атаки соліст балету Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство культури і інформаційної політики України.

Ростислав Янчишен народився у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині 20 травня 1991 року. Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету.

“Від початку повномасштабного вторгнення Ростислав хотів боронити рідну країну від загарбника, проте танцівника не прийняли до лав Збройних сил України, тож він став добровольцем і приєднався до тероборони. На фронті він служив кулеметником”, – йдеться у повідомленні.

Ростислав загинув 19 квітня від мінометної атаки, за місяць до 32-річчя.

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