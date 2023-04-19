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В Рівному міська влада демонтувала мозаїку з двома українками в вишиванках

Демонтаж пояснили декомунізацією.

Фото: Рівненські новини

Міська влада м.Рівне демонтувала унікальну мозаїчну стелу радянського часу із фігурами двох українок в національному вбранні. Про це повідомила спільнота Ukrainian Modernism. 

Мозаїка зображувала дві жіночі фігури в національному вбранні Галичини і Наддніпрянщини. Початково там також містилось зображення серпа і молота, яке прибрали раніше. Тло фігур перефарбували у жовтий та блакитний кольори.

За версією міської влади, стелу встановили на честь дружби з Білоруссю і вона є маркером радянської епохи, тому її слід було прибрати в рамках декомунізації. Як повідомив телеканал Рівне 1, далі пам'ятку планують зберігати на складах міської ради, а в подальшому вона може опинитися на Пагорбі Слави в Рівному, де хочуть влаштувати зібрання радянських монументів. 

демонтаж стели
Фото: instagram.com/ukrainianmodernism
демонтаж стели

Натомість дослідники зі спільноти Ukrainian Modernism не мають впевненості, що стелу вдасться зберегти, з огляду на брутальний спосіб демонтажу. “Під шумок деколонізації чиновники вже готові зносити будь що, навіть абсолютно проукраїнські твори мистецтва — все заради рейтингів та імітації діяльності. Поки Європа виділяє кошти на збереження та евакуацію культурних цінностей українським музейникам, активісти захищають вітражі і пам’ятники від вибухів, влада Рівного піариться знищенням українських мозаїк,” - йдеться в заяві сільноти.

Нагадаємо, у липні 2022 війська РФ знищили маріупольські мозаїки Алли Горської та Віктора Зарецького. Композиції «Дерево життя» та «Боривітер» були розташовані в приміщенні колишнього ресторану «Україна». 

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