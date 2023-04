Каннський кінофестиваль оголосив програму

76-й Каннський кінофестиваль оприлюднив основну частину програми. Інформація про неї з’явилася на сайті фестивалю.

Українських стрічок наразі немає в жодному з оголошених конкурсів та спецпрограм. Але, як повідомив директор кінофестивалю Тьєррі Фремо, наступними тижнями оголосять про деякі зміни та доповнення до конкурсних програм.

Серед хітів фестивалю - новий фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці місячної квітки» з Леонардо Ді Капріо у головній ролі, п’ята частина «Індіани Джонса», повернення після 5-річної перерви Акі Каурісмякі зі стрічкою «Опале листя», фільм «Шия» Такеші Кітано, «Містом астероїдів» Веса Андерсона.

Основний конкурс

– «Клуб Зеро» (Club Zero), реж. Джессіка Хауснер;

– «Місто астероїдів» (Asteroid City), реж. Вес Андерсон;

– «Зона інтересу» (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер;

– «Опале листя» (Fallen Leaves), реж. Акі Каурісмякі;

– «Чотири доньки» (Les Filles DʼOlfa), реж. Каутер Бен Ганія;

– «Анатомія падіння», (Anatomie D’une Chute), реж Жюстін Тріє;

– «Монстр» (Monster), реж. Кореєда Хірокадзу;

– «Сонце майбутнього» (Il Sol Dell’Avvenire), реж. Нанні Моретті;

– «Химера» (La Chimera), реж. Аліче Рорвахер;

– «Про сухі трави» (About Dry Grasses), реж. Нурі Більге Джейлан;

– «Минулого літа» (LʼEte Dernier), реж. Катрін Брея;

– «Пристрасті Додена Буффана» (The Passion of Dodin Bouffant), реж. Тран Ань Хунг;

– «Викрадений» (Rapito), реж. Марко Беллоккіо;

– «Травень, грудень» (May December), реж. Тодд Хейнс;

– «Зачинщиця», реж. Карім Айнуз;

– «Старий дуб» (The Old Oak), реж. Кен Лоуч;

– «Ідеальні дні» (Perfect Days), реж. Вім Вендерс;

– «Банель і Адама» (Banel Et Adama), реж. Рамата-Туле Сі;

– «Юність» (Jeunesse), реж. Ван Бін.

Позаконкурсна програма

– «Вбивці місячної квітки» (Killers of the Flower Moon), реж. Мартін Скорсезе;

– «Фаворитка» (Jeanne du Barry), реж. Майвенн

– «Ідол» (The Idol), реж. Сем Левінсон

– «Павутиння» (Cobweb), реж. Кім Чжі Ун

– «Індіана Джонс і реліквія долі» (Indiana Jones and the Dial of Destiny), реж. Джеймс Манголд

Особливий погляд

– «Порушники» (The Deliquents), реж. Родріго Морено;

– «Як займатися сексом» (How to Have Sex), реж. Моллі Меннінг Вокер;

– «Прощавай, Джуліє» (Goodbye Julia), реж. Мохамед Кордофані;

– «Квітка Бурті» (The Burti Flower), реж. Жоао Салавіза та Рене Надер Мессора;

– «Простий, як Сільвен» (Simple Comme Sylvain), реж. Монія Шокрі;

– «Мати всієї брехні» (The Mother of All Lies), реж. Асмае Ель Мудір;

– «Поселенці» (The Settlers), реж. Феліпе Галвез;

– «Омен» (Omen), реж. Балоджі Тшіані;

– «Крига скресає» (The Breaking Ice), реж. Ентоні Чен;

– «Розалі» (Rosalie), реж. Стефані ді Жюсто;

– «Новий хлопчик» (The New Boy), реж. Ворік Торнтон;

– «Якби я міг впасти в сплячку» (If Only I Could Hibernate), реж. Золжаргал Пуревдаш;

– «Безнадійний» (Hopeless), реж. Кім Чанг-хун;

– «Земні вірші» (Terrestrial Verses), реж. Алі Асфарі та Аліреза Хатамі;

– «Нічого втрачати» (Rien a Perdre), реж. Дельфін Деложе;

– «Пачки» (Les Meutes), реж. Камаль Лазрак;

– «Царство тварин» (Le Regne Animal), реж. Тома Кає.

Опівнічні покази

– Omar La Fraise, Еліас Беллкадар

– «Кислота» (Acide), реж. Жюст Філіппо

– «Кеннеді» (Kennedy), реж. Анураг Кашьяп

Каннські прем’єри

– «Час кохання» (Le Temps d’Aimer), Katell Quillevere

– «Шия» (Kubi), реж. Такеші Кітано

– «Закрий свої очі» (Cerrar los Ojos), реж. Віктор Ерісе

– «П’єр Боннар» (Bonnar, Pierre et Marthe), реж. Мартін Провост

Спеціальні покази

– «Ансельм» (Anselm), реж. Вім Вендерс

– «Захоплене місто» (Occupied City), реж. Стів Макквін

– «Людина у чорному» (Man in Black), реж. Ван Бін

76-й Каннський кінофестиваль пройде с 16 по 27 травня. Нагадаємо, фільмом-відкриттям цьогоріч стане «Фаворитка» французької режисерки Майвенн з Джонні Деппом у головній ролі.