Каннський кінофестиваль оголосив програму

76-й Каннський кінофестиваль оприлюднив основну частину програми. Інформація про неї з’явилася на сайті фестивалю.
Українських стрічок наразі немає в жодному з оголошених конкурсів та спецпрограм. Але, як повідомив директор кінофестивалю Тьєррі Фремо, наступними тижнями оголосять про деякі зміни та доповнення до конкурсних програм.
Серед хітів фестивалю - новий фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці місячної квітки» з Леонардо Ді Капріо у головній ролі, п’ята частина «Індіани Джонса», повернення після 5-річної перерви Акі Каурісмякі зі стрічкою «Опале листя», фільм «Шия» Такеші Кітано, «Містом астероїдів» Веса Андерсона.
Основний конкурс
– «Клуб Зеро» (Club Zero), реж. Джессіка Хауснер;
– «Місто астероїдів» (Asteroid City), реж. Вес Андерсон;
– «Зона інтересу» (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер;
– «Опале листя» (Fallen Leaves), реж. Акі Каурісмякі;
– «Чотири доньки» (Les Filles DʼOlfa), реж. Каутер Бен Ганія;
– «Анатомія падіння», (Anatomie D’une Chute), реж Жюстін Тріє;
– «Монстр» (Monster), реж. Кореєда Хірокадзу;
– «Сонце майбутнього» (Il Sol Dell’Avvenire), реж. Нанні Моретті;
– «Химера» (La Chimera), реж. Аліче Рорвахер;
– «Про сухі трави» (About Dry Grasses), реж. Нурі Більге Джейлан;
– «Минулого літа» (LʼEte Dernier), реж. Катрін Брея;
– «Пристрасті Додена Буффана» (The Passion of Dodin Bouffant), реж. Тран Ань Хунг;
– «Викрадений» (Rapito), реж. Марко Беллоккіо;
– «Травень, грудень» (May December), реж. Тодд Хейнс;
– «Зачинщиця», реж. Карім Айнуз;
– «Старий дуб» (The Old Oak), реж. Кен Лоуч;
– «Ідеальні дні» (Perfect Days), реж. Вім Вендерс;
– «Банель і Адама» (Banel Et Adama), реж. Рамата-Туле Сі;
– «Юність» (Jeunesse), реж. Ван Бін.
Позаконкурсна програма
– «Вбивці місячної квітки» (Killers of the Flower Moon), реж. Мартін Скорсезе;
– «Фаворитка» (Jeanne du Barry), реж. Майвенн
– «Ідол» (The Idol), реж. Сем Левінсон
– «Павутиння» (Cobweb), реж. Кім Чжі Ун
– «Індіана Джонс і реліквія долі» (Indiana Jones and the Dial of Destiny), реж. Джеймс Манголд
Особливий погляд
– «Порушники» (The Deliquents), реж. Родріго Морено;
– «Як займатися сексом» (How to Have Sex), реж. Моллі Меннінг Вокер;
– «Прощавай, Джуліє» (Goodbye Julia), реж. Мохамед Кордофані;
– «Квітка Бурті» (The Burti Flower), реж. Жоао Салавіза та Рене Надер Мессора;
– «Простий, як Сільвен» (Simple Comme Sylvain), реж. Монія Шокрі;
– «Мати всієї брехні» (The Mother of All Lies), реж. Асмае Ель Мудір;
– «Поселенці» (The Settlers), реж. Феліпе Галвез;
– «Омен» (Omen), реж. Балоджі Тшіані;
– «Крига скресає» (The Breaking Ice), реж. Ентоні Чен;
– «Розалі» (Rosalie), реж. Стефані ді Жюсто;
– «Новий хлопчик» (The New Boy), реж. Ворік Торнтон;
– «Якби я міг впасти в сплячку» (If Only I Could Hibernate), реж. Золжаргал Пуревдаш;
– «Безнадійний» (Hopeless), реж. Кім Чанг-хун;
– «Земні вірші» (Terrestrial Verses), реж. Алі Асфарі та Аліреза Хатамі;
– «Нічого втрачати» (Rien a Perdre), реж. Дельфін Деложе;
– «Пачки» (Les Meutes), реж. Камаль Лазрак;
– «Царство тварин» (Le Regne Animal), реж. Тома Кає.
Опівнічні покази
– Omar La Fraise, Еліас Беллкадар
– «Кислота» (Acide), реж. Жюст Філіппо
– «Кеннеді» (Kennedy), реж. Анураг Кашьяп
Каннські прем’єри
– «Час кохання» (Le Temps d’Aimer), Katell Quillevere
– «Шия» (Kubi), реж. Такеші Кітано
– «Закрий свої очі» (Cerrar los Ojos), реж. Віктор Ерісе
– «П’єр Боннар» (Bonnar, Pierre et Marthe), реж. Мартін Провост
Спеціальні покази
– «Ансельм» (Anselm), реж. Вім Вендерс
– «Захоплене місто» (Occupied City), реж. Стів Макквін
– «Людина у чорному» (Man in Black), реж. Ван Бін
76-й Каннський кінофестиваль пройде с 16 по 27 травня. Нагадаємо, фільмом-відкриттям цьогоріч стане «Фаворитка» французької режисерки Майвенн з Джонні Деппом у головній ролі.