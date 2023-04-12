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Одеська опера звільнила головного диригента через контакти з представниками “руського миру”

Диригента звільнили після участі у виставі у Бакинській опері.

Одеська опера звільнила головного диригента через контакти з представниками “руського миру”
Фото: Пресслужба Одеської опери

Адміністрація Одеської національної опери достроково розірвала контракт та звільнила головного диригента В’ячеслава Чернухо-Воліча. 

Про це повідомила пресслужба Одеської національної опери.

“Причиною переривання контракту стало прийняття паном Волічем особистого, неузгодженого із дирекцією театру рішення щодо диригування виставою у Бакинській опері (Азербайджа́нська Респу́бліка), де напередодні відбулися кадрові зміни та на посаду директора було призначено Юзіфа Ейвазова”, - повідомили в пресслужбі.

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Зазначимо, Ейвазов - чоловік Анни Нетребко, російської співачки, котра підтримує війну проти України та Путіна

Адміністрація театру наголосила, що вважає дії диригента неприпустимими.  

“Позиція митця, що представляє українське мистецтво на міжнародному рівні, повинна бути чіткою та  зрозумілою: засудження варварських дій росії проти нашої Держави та неприйнятність жодних контактів з представниками “руського миру” та тими, хто підтримує російських агресорів”, - підкреслили в опері.

Раніше повідомлялось, що російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відмовилася публічно засудити війну Росії проти України, звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку. В опері “Турандот” її замінить українка Людмила Монастирська.

Нагадаємо, у Будапешті напередодні річниці вторгнення Росії до України відкрилася "патріотична" російська опера – "Війна і мир", заснована на романі Толстого. В творі є слова "Слава армії! Не зів'яне слава Росії!"

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