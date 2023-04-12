На Херсонщині автомобіль натрапив на міну, один чоловік загинув

Автомобіль із двома цивільними натрапив на російську міну в карʼєрі поблизу села Тягинка у Бериславському районі Херсонської області, внаслідок чого є загиблий і поранений.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий – дістав тяжкі травми", - йдеться у повідомленні.

Спершу повідомлялося лише про одного пораненого – чоловіка 64 років, якого з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг шпиталізували до найближчого медзакладу. Повідомлялося, що він "натрапив на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі, що знаходиться за селом".

Нагадаємо, що поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Харківської області тракторист під час весняно-польових робіт наїхав на вибухівку та отримав контузію.