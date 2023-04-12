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Резніков назвав оборонні пріорітети України: ППО включно з літаками і артилерія з боєприпасами до неї

Міністр уточнив, що Україна зацікавлена в нових сучасних літаках, оскільки вони є складовою протиповітряної оборони.

Резніков назвав оборонні пріорітети України: ППО включно з літаками і артилерія з боєприпасами до неї
Міністр оборони України Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Україна потребує систем протиповітряної оборони, артилерії 155-го і 105-го калібру та снарядів до неї та мінометах 120-мм. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на спільному з іспанською колегою брифінгу. 

"А також, звісно, нас цікавить досвід, експертиза іспанського флоту, особливо в напрямку амфібійних операцій", – зазначив він.

Міністр уточнив, що Україна зацікавлена в нових сучасних літаках, оскільки вони є складовою протиповітряної оборони.

"Пріорітети – F-16, на другому місці – виробництво шведської компанії Saab. Я переконаний, що літакова коаліція теж народиться. Це питання часу, грошей, прагматичного і політичного рішення. Важливо зруйнувати домінацію російської авіації в повітрі", – сказав він.

Резніков заявив, що не має сумнівів у перемозі України в цій війні, але треба думати наперед про безпеку в Чорному та Азовському морях. Для обговорення співпраці флоту з Резніковим із візитом до Іспанії прибув командувач Військово-морського флоту України. Україну цікавить все, що може посилити спроможності українського флоту. 

Нагадаємо, за оцінкою НАТО, ЗСУ станом на березень витрачали від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів. Резніков повідомляв, що Україні потрібно 90-100 000 боєприпасів для артилерії. 

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