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Фінляндія не буде передавати Україні винищувачі Hornet

Раніше Україна звернулася до Фінляндії з відповідним запитом.

Фінляндія не буде передавати Україні винищувачі Hornet
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен
Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Міністерство оборони Фінляндії відкинуло можливість передачі Україні своїх винищувачів Hornet. 

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на фінські ЗМІ. 

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передачі винищувачів Hornet Україні не актуальною.

За його словами, винищувачі Hornet будуть використовуватися Оборонними силами Фінляндії протягом найближчих кількох років, після чого їхній життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Кайкконен додав, що відповідь на запит України дали минулого тижня.

Нагадаємо, у березні у засобах масової інформації з’явилася, що Україна подала Фінляндії запит на винищувачі F/A-18. Раніше прем'єрка країни Санна Марін казала про можливість такої угоди.

Зараз у Фінляндії перебуває на озброєнні 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Для їхньої заміни країна замовила у Сполучених Штатів 64 новітні F-35. Hornet завершать свій термін служби у найближому майбутньому.

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