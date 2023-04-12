Довідник Rx.ua – найкращий путівник з лікарських засобів

Пошук ідеальних ліків, орієнтуючись на діючу речовину, це справжній квест для сучасного лікаря. Все через наявність величезної кількості найменувань, де активна речовина одна й та сама. Препарати можуть відрізнятися формою випуску, назвою, виробником, добавками та іншими характеристиками. Лікарі повинні бути в курсі всього цього, щоб забезпечити ефективне лікування, враховуючи бюджет пацієнта, можливу реакцію організму та непереносність окремих компонентів.

Багато лікарів призначають у рецептах лише активну речовину, тоді як пацієнт сам вирішує з яким найменуванням купити ліки. Додаткову інформацію можна отримати на сайті rx.ua, де є довідник еквівалентності лікарських засобів. За допомогою довідника вдасться відшукати кілька десятків альтернатив одній речовині, що дозволяє сформувати оптимальний формат лікування.

Плюси застосування довідника

Скористатися ним можна як у режимі онлайн із ПК та мобільного телефону, так і придбати його у вигляді книги. Щоб знайти необхідні відомості не потрібно мати медичні знання або досвід. Зручність та користь довідника можна позначити такими фактами:

· єдине в Україні актуальне джерело біоеквівалентності препаратів;

· пошук можливий за активною речовиною чи комерційною назвою препарату;

· мобільна версія доступна скрізь та завжди;

· довідник готується та перевіряється групою вчених з відповідними ступенями;

· інформація постійно оновлюється, і подаються лише актуальні дані.

На даний момент є інформація про 10 тисяч найменувань, включаючи юридичний статус, активну речовину, виробника, сертифікацію на території України та багато іншого.

Даними можуть скористатися всі – від звичайної людини до лікаря, котрий щодня займається випискою препаратів. Фармацевти та провізори також можуть застосовувати цей інструмент, щоб підбирати відповідні препарати. Учні медичних навчальних закладів також можуть використовувати довідник для вивчення біоеквівалентності.

Покупка довідника

Охочі отримати паперовий довідник можуть оформити його замовлення на сайті. Необхідно вказати ім'я, адресу електронної пошти, телефон та кількість. На даний момент вартість 450 гривень, а доставка безкоштовна. Це чудовий спосіб поповнити колекцію медичної літератури, а також за необхідності можна робити нотатки, оцінюючи ефективність кожного альтернативного препарату.