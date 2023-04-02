Жоден новий препарат з 1 квітня не додався до переліку рецептурних, − Ляшко

Жоден новий препарат з 1 квітня не додався до переліку рецептурних. На цьому наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Препарати, які були безрецептурними, і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта. Для безрецептурних препаратів не змінюються жодні правила, переліки та категорії відпуску.

Натомість препарати, які раніше відпускалися за паперовим рецептом, від сьогодні зможуть відпускатися ще й за електронним рецептом. Це додатковий електронний інструмент, який запроваджено для зручності пацієнта.

“Електронний рецепт спрощує українцям життя. Тому що, якщо в людини хронічна хвороба і певний рецептурний препарат потрібен системно на тривалий час, то можна не йти додатково до лікаря, а отримати е-рецепт дистанційно”, – зазначив міністр.

За його словами, наразі, під час воєнного стану пацієнт зможе самостійно обрати, який рецепт отримувати – електронний чи паперовий.

Міністр охорони здоров'я також нагадав, що починаючи з серпня 2022 року, в Україні діє Е-рецепт на антибіотики. За цей час вже виписано понад 700 000 е-рецептів.

Детальніше про е-рецепти читайте у матеріалі LB.ua “Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією”.