Дефіциту ліків у нас немає, - Ляшко про ажіотаж щодо аптек

На складах дистриб’юторів є в наявності всі препарати, які вчора люди ажіотажно купували в аптеках.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“Щодо комунікації — півроку вже ведеться комунікація Міністерством охорони здоров’я із запровадження електронного рецепту на антибіотики, потім на наркотичні (препарати - ред.), потім ми весь час говорили, що буде з 1 квітня і на всі інші рецептурні препарати”, - наголосив Ляшко.

Водночас він відзначив, що черги до аптек спостерігалися тільки в Києві.

"Щодо наявності лікарських засобів, так, дійсно, після виступів певних людей вчора створився ажіотаж у аптечних мережах Києва. Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з дистриб’юторами. Запас лікарських препаратів на складах є, сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу - неділю, того, що люди забрали на місяць вперед”, - сказав міністр.

Він закликав українців довіряти виключно офіційним джерелам.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня рецептурні препарати відпускаються за електронним рецептом, поряд з яким продовжить діяти і паперовий рецепт. Напередодні в Києві та окремих містах спостерігалися черги до аптек, люди поспішали купити ліки без е-рецептів.

10 лютого повідомлялось, що навесні Міністерство охорони здоров’я України запровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки.