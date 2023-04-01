Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Шмигаль анонсував реформу МСЕК та військово-лікарських комісій
Шмигаль анонсував реформу МСЕК та військово-лікарських комісій
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Дефіциту ліків у нас немає, - Ляшко про ажіотаж щодо аптек

Сьогодні вже відбуваються поставки.

Дефіциту ліків у нас немає, - Ляшко про ажіотаж щодо аптек
Фото: Пресслужба МОЗ

На складах дистриб’юторів є в наявності всі препарати, які вчора люди ажіотажно купували в аптеках. 

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“Щодо комунікації — півроку вже ведеться комунікація Міністерством охорони здоров’я із запровадження електронного рецепту на антибіотики, потім на наркотичні (препарати - ред.), потім ми весь час говорили, що буде з 1 квітня і на всі інші рецептурні препарати”, - наголосив Ляшко.

Водночас він відзначив, що черги до аптек спостерігалися тільки в Києві.

"Щодо наявності лікарських засобів, так, дійсно, після виступів певних людей вчора створився ажіотаж у аптечних мережах Києва. Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з дистриб’юторами. Запас лікарських препаратів на складах є, сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу - неділю, того, що люди забрали на місяць вперед”, - сказав міністр.

Він закликав українців довіряти виключно офіційним джерелам.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня рецептурні препарати відпускаються за електронним рецептом, поряд з яким продовжить діяти і паперовий рецепт. Напередодні в Києві та окремих містах спостерігалися черги до аптек, люди поспішали купити ліки без е-рецептів.

10 лютого повідомлялось, що навесні Міністерство охорони здоров’я України запровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також