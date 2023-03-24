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Міфи про туберкульоз та важливість профілактичних оглядів

Щороку в Україні реєструють понад 20 тисяч нових випадків і рецидивів туберкульозу. Лікарі та лікарки допомагають успішно боротися із недугою. Але є перепона — люди не завжди готові пройти обстеження, аби виявити хворобу. Адже про туберкульоз досі існує багато міфів, які заважають діагностиці та лікуванню. 24 березня, до дня боротьби з туберкульозом соціальний проєкт «Твій сімейний лікар» розвінчує найпоширеніші міфи про цю хворобу.

Міф 1: Туберкульоз на все життя

Це один із найрозповсюдженіших міфів, що спотворює правду. Навіть розгорнуті стадії туберкульозу лікуються. Звісно, є винятки. Але вони стосуються лише нерегулярного вживання ліків, перерв у лікуванні чи повної відмови від терапії.

Якщо виявили хоча б один із симптомів — зверніться до свого сімейного лікаря чи лікарки. Вони знають, як виявляти та лікувати хворобу.

Міф 2: Туберкульоз — це хвороба маргіналізованих верств населення

На туберкульоз дійсно частіше хворіють безпритульні та люди, що знаходяться у місцях позбавлення волі. Цьому є пояснення: низький імунітет, незбалансоване харчування, відсутність медичних обстежень. Втім не забуваймо, що туберкульоз — це інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Тож не дивно, що воно вражає працівників та працівниць медичної, освітньої, шахтарської, металургійної та інших галузей. Небезпеку становить постійний контакт зі збудником в замкненому приміщенні. Найбільш вразливі перед недугою люди з ослабленою імунною системою.

Міф 3: Всі люди з туберкульозом можуть передати інфекцію

Одразу скажемо — це неправда. Отримати хворобу можна лише від людини, яка має відкриту форму туберкульозу легень. У разі правильного вживання ліків, через кілька тижнів після початку лікування людина з туберкульозом вже не може передати інфекцію, тож отримати від неї хворобу неможливо.

Міф 4: Туберкульоз краще лікувати у стаціонарі

Інколи стаціонарне лікування дійсно потрібне, але здебільшого при розгорнутих стадіях. У більшості випадків, особливо при ранньому виявленні, лікувати туберкульоз можна вдома, з регулярними консультаціями лікаря чи лікарки. У такому випадку людина отримує препарати у таблетках. Людям із туберкульозом не потрібно протягом усього лікування бути у стаціонарі, ризикуючи «підхопити» ще якусь інфекцію від сусідів по палаті.

Міф 5: Можна захворіти, отримавши збудника хвороби через речі

Це розповсюджене твердження не має наукового підґрунтя і насторожує багатьох людей. Хочемо вас заспокоїти. Ви не отримаєте збудника, якщо візьмете куртку, книжку або навіть ложку людини з туберкульозом. Це стосується і поручнів у громадському транспорті чи лавок у парку — через них хвороба також не передається. Туберкульоз передається через повітря. Його можна «підхопити», якщо довго (8 годин щодня впродовж трьох місяців) знаходитись в приміщенні разом з людиною, що має відкриту форму захворювання.

Міф 6: Люди зі стійким імунітетом не можуть отримати туберкульоз

Навіть у людей зі стійким імунітетом збудник може потрапляти в організм і не провокувати хворобу. Він «спатиме» і чекатиме, поки імунітет злегка ослабне — це потрібно, аби почати активно розмножуватися, спричиняючи хворобу. Тож стійкий імунітет — не завжди броня проти туберкульозу. Ви не можете відстежувати, коли імунітет стійкий, а коли ні. А от щорічне обстеження у вашого лікаря чи лікарки реально запобігає хворобі, дасть можливість вчасно її виявити та швидко вилікувати.

Міф 7: Ліки проти туберкульозу викликають побічні реакції, тому краще лікуватись «народними» методами

Чи можна вилікувати інфаркт міокарда лимонним соком, а варикозне розширення вен — листям капусти? Звісно ні. Такі методи неефективні. Тож не втрачайте час, а лікуйте туберкульоз спеціальними антибактеріальними препаратами. Народні засоби лише уповільнять початок ефективного лікування та спровокують ускладнення. Не повторюйте помилок людей, які втратили час на неефективну терапію.

Якщо у вас є підозра на туберкульоз — не зволікайте з візитом до сімейного лікаря або лікарки. Не виявлений і не вилікуваний туберкульоз може призвести до ускладнень, вплинути на здоров'я та якість життя вас та ваших близьких. Туберкульоз виліковний повністю, тож якнайшвидше отримайте безплатне лікування і живіть здорове життя.

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