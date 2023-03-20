Російські наративи зазнають краху

Увага західних медіа, які з особливою увагою досліджують феномен української стійкості та героїзму, прикута до кількох важливих тем тижня. Серед них - скликане росією засідання Ради Безпеки ООН з питань так званої “русофобії”, на якому всесвітньо відомий історик Тімоті Снайдер дав по носу кремлівському диктатору. Справжньою сенсацією стала інформація і про те, що в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента путіна та його уповноваженої у справах дитини марії львової-бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину - незаконній депортації дітей з окупованих районів України до рф. Світ вкотре сказав путіну, що він - військовий злочинець, терорист і маньяк, який неодмінно постане перед міжнародним трибуналом. Слід зазначити: на першому місці в довгому списку злочинів бункерного діда - геноцид проти українського народу, з яким він увійшов до світової історії як найбільше втілення зла з часів Другої світової війни.

Фото: Андрющенко у Telegram

Інформаційний портал ReliefWeb пише про те, що росія, застосовуючи звичну їй практику, намагається зобразити жертву як агресора, і навпаки. Представник Мальти в ООН, зокрема, наголосив, що ініційована москвою зустріч є черговою цинічною спробою виправдати невиправдане.

Великобританія, в свою чергу, відкинула аргумент про русофобію до Москви, стверджуючи, що найбільшою загрозою для російського суспільства є війна в Україні. Представник Великобританії зазначив, що сьогодні проблема в Україні не в русофобії, а в “бажанні президента путіна анексувати суверенну державу… росія не під ударом. Тут один агресор”.

Історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який виступив у Радбезі на запрошення партнерів України, пояснив, що термін “русофобія” відображає характер агресивної війни, яку росія веде проти України, і є способом імперського виправдання воєнних злочинів рф. Про це, зокрема, пише і Thenationalnews.

На порталі Quora Девід Мур зазначає про те, що немає такого поняття, як “русофобія”, наголошуючи, що для більшості країн Східної Європи росія виглядає як “ображений колишній чоловік”: “Є лише люди, які хочуть кращого життя та намагаються відійти від колишніх стосунків із п’яним, жорстоким клептоманом, який досі вважає, що тримати колишніх друзів під прицілом ядерної зброї робить його сильним лідером”.

Західні експерти наголошують на тому, що російсько-українська війна прискорила процес дерусифікації, спричинивши зворотну реакцію, на яку путін і не розраховував. Так, зокрема, журналіст ABC News Патрік Рівелл говорить, що “українці вживають рішучих кроків, щоб позбутися російської культури, починаючи від російських книжок і закінчуючи відмовою від російської мови”.

До слова, на засіданні Радбезу ООН Тімоті Снайдер зазначив, що саме “російська загарбницька війна в Україні вбила більше тих, хто розмовляє російською, ніж будь-яка інша акція”.

Проте, вторгнення росії в Україну запустило не лише процеси деколонізації та дерусифікації. Героїчне протистояння українців викликало жвавий інтерес і до української культури. Війна активізувала тему української ідентичності та культури - за кордоном зростає інтерес до української мови, українських авторів та музичних виконавців. В статті однієї з найпопулярніших та найавторитетніших газет Індії, “The Times of India”, пишеться про те, що, крім бомб і ракет, імперіалістичні зазіхання росії спричинили зацікавленість в українській культурі.

Весь цивілізований світ солідаризується у підтримці України. Росія ж, з її імперськими амбіціями, невпинно продовжує втрачати свої хиткі позиції, а путін збирає речі до Гааги. Зло буде покаране!