Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини

Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це йдеться на сайті МКС.

Як ідеться в повідомленні, Путін, імовірно несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації.

"Є розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини, (i) за вчинення діянь безпосередньо, спільно з іншими особами та/або через інших осіб та (i) за його нездатність належним чином контролювати цивільних та військових підлеглих, які вчинили дії", - вважають у МКС.

Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що ордер на арешт Путіна означає те, що за межами російської території його мають арештувати.

Марія Львова-Бєлова теж несе відповідальність за аналогічний злочин.

Ордери зазвичай є секретними для захисту потерпілих та свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування. Та через те, що вказані особи продовжують чинити злочини і що озвучення імен підозрюваних може запобігти новим правопорушенням, суд розкрив їхні імена.

Ордери на арешт видали на підставі заяв, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд має відкрити проти Росії дві справи щодо воєнних злочинів. Йдеться про викрадення українських дітей та обстріли інфраструктури.

Тим часом до коаліції зі створення спецтрибуналу над РФ приєднались ще дві країни.