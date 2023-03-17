Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаСвіт

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини

Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це йдеться на сайті МКС.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як ідеться в повідомленні, Путін, імовірно несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації.

"Є розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини, (i) за вчинення діянь безпосередньо, спільно з іншими особами та/або через інших осіб та (i) за його нездатність належним чином контролювати цивільних та військових підлеглих, які вчинили дії", - вважають у МКС.

Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що ордер на арешт Путіна означає те, що за межами російської території його мають арештувати. 

Марія Львова-Бєлова теж несе відповідальність за аналогічний злочин.

Ордери зазвичай є секретними для захисту потерпілих та свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування. Та через те, що вказані особи продовжують чинити злочини і що озвучення імен підозрюваних може запобігти новим правопорушенням, суд розкрив їхні імена.

Ордери на арешт видали на підставі заяв, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд має відкрити проти Росії дві справи щодо воєнних злочинів. Йдеться про викрадення українських дітей та обстріли інфраструктури.

Тим часом до коаліції зі створення спецтрибуналу над РФ приєднались ще дві країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також