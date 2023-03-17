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ГУР заявило про визволення громадян України з полону в Сирії

Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей.

ГУР заявило про визволення громадян України з полону в Сирії
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України заявило про визволення громадян України з полону в Сирії. 

Про це повідомила пресслужба відомства. 

“Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Сирії прилетів до Москви на зустріч із Путіним. Вони збиралися говорити про співпрацю. 

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