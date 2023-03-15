Президент Сирії прилетів до Москви на зустріч із Путіним

Президент Сирії Башар Асад прилетів до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Його супроводжує велика міністерська делегація, пише The Guardian із посиланням на сирійські офіційні заяви.

Російська сторона стверджує, що переговори стосуватимуться співпраці в політичній, торговельній та гуманітарній сферах "а також перспективи загального врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї".

Росія розпочала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Вона виступила на підтримку Асада у громадянській війні та здійснила масовані повітряні бомбардування контрольованих опозицією територій. Російська допомога сприяла тому, що Асад захопив під контроль значну частину території, контрольованих повстанцями, які хотіли повалити його режим.

За час повномасштабного вторгнення російська столиця мала небагато закордонних гостів-високопосадовців. Літати до Путіна згоджувався переважно його білоруський соратник Олександр Лукашенко. Втім, незабаром очікується візит лідера КНР Сі Цзіньпіна. За даними медіа, він також проведе онлайн-переговори із президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

Асад був у Кремлі в вересні 2021 року. Він зустрічався з Путіним і приймав привітання з "перемогою" на виборах.