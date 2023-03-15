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Росія не хоче конфронтації зі США, - російський посол в США

Дипломат запевняє, що російський літак не контактував з безпілотником США.

Росія не хоче конфронтації зі США, - російський посол в США
Фото: EPA

Російський посол Анатолій Антонов запевнив, що його країна не хоче конфронтації зі США.

Про це повідомляє CNN.

“Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли ми можемо зіткнутися з ненавмисними зіткненнями або ненавмисними інцидентами між Російською Федерацією та Сполученими Штатами”, - сказав Антонов.

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Його викликали до Держдепартаменту після того, як дії російського літака призвели до збиття американського безпілотника Reaper над Чорним морем. Антонов пробув у Держдепартаменті трохи більше півгодини. 

Російський посол сказав, що помічник держсекретаря Карен Донфрід передала занепокоєність США щодо інциденту, і сторони обмінялись зауваженнями з цього питання.

Анатолій Антонов наполягає, що російський літак не контактував з безпілотником, і що Росія “проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції”.

Нагадаємо, 14 березня один із російських винищувачів над Чорним морем навмисно пролетів перед американським безпілотником і скинув пальне. 

Таким чином літак пошкодив пропелер американського безпілотника. Це змусило США збити свій дрон у нейтральних водах Чорного моря.

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