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Українські розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4х4 Oncilla

Це українсько-польська розробка, на фронті перебувають 30 одиниць такої техніки.

Українські розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4х4 Oncilla
Бронетранспортер 4х4 Oncilla
Фото: ГУР Міноборони України

Українські розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4х4 Oncilla.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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БТР Oncilla – це спільна українсько-польська розробка. Бронемашина оснащена 12,7 мм кулеметом, а до комплексу захисту входить, зокрема, подвійне протимінне дно.

"Таких машин 30, які вже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя”, – розповів представник конструкторського бюро “Берил” Віктор Левченко.

Нагадаємо, у Чехії виробляють надувні HIMARS, що використовуються як приманки для російських окупантів.

Тим часом Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ. Перші 24 машини вже передали військовим.

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