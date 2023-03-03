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Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим

Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани.

Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Фото: Фонд Притули

Фонд Сергія Притули закупив та доставляє партію БТР для Збройних сил України. Про це він повідомив у Facebook.

"За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації! 101 бронетранспортер", - написав Притула.

Він зазначив, що першу партію з 24 БТР вже передали військовим.

"Так і зафіксуємо: 24/101. Дякую усім за підтримку, витримку і за ваші донати! Підставляємо плече Силам Оборони!!! Рахунки для донатів за посиланням", - додав Притула.

Фото: Фонд Притули

Нагадаємо,

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