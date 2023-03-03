Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани.

Фонд Сергія Притули закупив та доставляє партію БТР для Збройних сил України. Про це він повідомив у Facebook.

"За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації! 101 бронетранспортер", - написав Притула.

Він зазначив, що першу партію з 24 БТР вже передали військовим.

"Так і зафіксуємо: 24/101. Дякую усім за підтримку, витримку і за ваші донати! Підставляємо плече Силам Оборони!!! Рахунки для донатів за посиланням", - додав Притула.

Фото: Фонд Притули

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