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Власник ПВК “Вагнер” Пригожин імітує перебування у Бахмуті, - ЦНС

Насправді він записує свої відеозвернення із села біля Бахмута. 

Власник ПВК “Вагнер” Пригожин імітує перебування у Бахмуті, - ЦНС
Фото: скрін

Центр національного спротиву повідомляє, що власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин імітує перебування у Бахмуті.

Про це йдеться на сайті організації. 

“Терорист євгеній пригожин записав відео, де він нібито стверджує про оточення Бахмуту, але саме відео записане навіть не на околиці міста, оскільки туди його не пускає його охорона. Судячи з кадрів, які є на відео, головний вагнерівець перебуває у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив 20 лютого”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відео є провокативним і є частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з вимогою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва.

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу. В січні він видав фото з печери у Володимірвки за соляні шахти Соледару, де тоді тривали бої.

Нагадаємо, протягом минулого тижня у ході боїв на околицях Бахмута підрозділи 3-ї бригади імені полковника Петра Болбочана знищили близько 180 окупантів. У полон взяли одного вагнерівця.

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