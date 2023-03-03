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Біля Бахмута нацгвардійці знищили 180 осіб ворога

У полон взяли одного вагнерівця.

Біля Бахмута нацгвардійці знищили 180 осіб ворога
Микола Уршалович
Фото: МВС

Протягом минулого тижня у ході боїв на околицях Бахмута підрозділи 3-ї бригади імені полковника Петра Болбочана знищили близько 180 окупантів.

Про це повідомили у Національній гвардії України.

Гвардійці також взяли у полон одного найманця з ПВК “Вагнер”. Полоненого передано співробітникам військової контррозвідки.

Заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович зазначив, що на Бахмутському напрямку противник продовжує зазнавати втрат.

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Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 150 605 осіб. 1 березня Сили оборони ліквідували 715 окупантів.

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