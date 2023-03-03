Біля Бахмута нацгвардійці знищили 180 осіб ворога

У полон взяли одного вагнерівця.

Протягом минулого тижня у ході боїв на околицях Бахмута підрозділи 3-ї бригади імені полковника Петра Болбочана знищили близько 180 окупантів.

Про це повідомили у Національній гвардії України.

Гвардійці також взяли у полон одного найманця з ПВК “Вагнер”. Полоненого передано співробітникам військової контррозвідки.

Заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович зазначив, що на Бахмутському напрямку противник продовжує зазнавати втрат.

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 150 605 осіб. 1 березня Сили оборони ліквідували 715 окупантів.