Росія за добу втратила 715 окупантів і два танки, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали 150 605 осіб. За минулу добу сили оборони України ліквідували 715 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:
- танків – 3397 (+2)
- бойових броньованих машин – 6658 (+20)
- артилерійських систем – 2398 (+5)
- РСЗВ – 480 (+1)
- засоби ППО – 247 (+0)
- літаків – 300 (+0)
- гелікоптерів – 288 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3)
- крилаті ракети – 873 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7)
- спеціальна техніка – 230 (+0).
Нагадаємо, основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Минулої доби наші захисники на них відбили понад 170 атак противника.