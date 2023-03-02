Росія за добу втратила 715 окупантів і два танки, – Генштаб

Також у ворога є втрати в артилерії.

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали 150 605 осіб. За минулу добу сили оборони України ліквідували 715 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 3397 (+2)

бойових броньованих машин – 6658 (+20)

артилерійських систем – 2398 (+5)

РСЗВ – 480 (+1)

засоби ППО – 247 (+0)

літаків – 300 (+0)

гелікоптерів – 288 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3)

крилаті ракети – 873 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7)

спеціальна техніка – 230 (+0).

Нагадаємо, основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші захисники на них відбили понад 170 атак противника.