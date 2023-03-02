У РФ розповсюдили фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння Пентагону”

Російські медіа розповсюдили фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння у представників Міноборони США”.

“Київ неналежним чином використовує американську військову допомогу. Частину західної зброї вже знаходили в Африці, куди вона потрапила через контрабанду”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова дезінформує, що “порти Одеси та Чорноморська, що беруть участь у зерновій угоді, могли використовуватися для доставки в Україну радіоактивних матеріалів”.

“РФ застерігає Київ від необдуманих дій, що загрожують життям тисяч людей”, – сказала вона.

Російські ЗМІ маніпулюють посиланням на видання Helsingin Sanomat, що “ефективність броньованих машин розмінування, які постачає Україні Фінляндія, на базі танка Leopard 2 викликає сумніви”.

“Раніше цей вид техніки хотіли зняти з озброєння фінських сил оборони, оскільки він непридатний для використання в кліматичних умовах країни”, – пишуть вони.

Нагадаємо, у Росії закликають визначити поняття “русофобія” на законодавчому рівні та запровадити головну відповідальність за її прояв.