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У РФ розповсюдили фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння Пентагону”

“Київ неналежним чином використовує американську військову допомогу".
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У РФ розповсюдили фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння Пентагону”

Російські медіа розповсюдили фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння у представників Міноборони США”. 

“Київ неналежним чином використовує американську військову допомогу. Частину західної зброї вже знаходили в Африці, куди вона потрапила через контрабанду”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова дезінформує, що “порти Одеси та Чорноморська, що беруть участь у зерновій угоді, могли використовуватися для доставки в Україну радіоактивних матеріалів”. 

“РФ застерігає Київ від необдуманих дій, що загрожують життям тисяч людей”, – сказала  вона. 

Російські ЗМІ маніпулюють  посиланням на видання Helsingin Sanomat, що “ефективність броньованих машин розмінування, які постачає Україні Фінляндія, на базі танка Leopard 2 викликає сумніви”.

“Раніше цей вид техніки хотіли зняти з озброєння фінських сил оборони, оскільки він непридатний для використання в кліматичних умовах країни”, – пишуть вони. 

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Нагадаємо, у Росії закликають визначити поняття “русофобія” на законодавчому рівні та запровадити головну відповідальність за її прояв. 

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