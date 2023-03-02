Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоЖиття

У четвер в Україні збережеться плюсова температура

Синоптики опадів не прогнозують.

У четвер в Україні збережеться плюсова температура
Фото: vsim.ua

У четвер, 2 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики опадів не прогнозують.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; по Києву вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, середня температура у березні має бути вищою за норму. Стовпчики термометрів показуватимуть 2-7° тепла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також