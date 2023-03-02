У четвер в Україні збережеться плюсова температура

У четвер, 2 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики опадів не прогнозують.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; по Києву вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

Нагадаємо, середня температура у березні має бути вищою за норму. Стовпчики термометрів показуватимуть 2-7° тепла.