Словаччина може стати першим членом НАТО, який передав Україні винищувачі

Словаччина розглядає можливість надання Україні радянських літаків МіГ-29.

Про це повідомляє AP.

Словаччина може передати Україні 10 з 11 літаків МіГ-29. Ще один винищувач зарезервований для словацького музею.

“Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати життя”, - сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Якщо Словаччина погодиться, вона стане першим членом НАТО, який це зробить.

Влітку минулого року Словаччина припинила використання своїх МіГчерез брак запчастин і спеціалістів з технічного обслуговування.

Остаточне рішення очікується протягом кількох днів або тижнів.

Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно попросив прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера поставити винищувачі МіГ-29.