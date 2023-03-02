Словаччина може стати першим членом НАТО, який передав Україні винищувачі

Словаччина розглядає можливість надання Україні радянських літаків МіГ-29.
Про це повідомляє AP.
Словаччина може передати Україні 10 з 11 літаків МіГ-29. Ще один винищувач зарезервований для словацького музею.
“Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати життя”, - сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
Якщо Словаччина погодиться, вона стане першим членом НАТО, який це зробить.
Влітку минулого року Словаччина припинила використання своїх МіГчерез брак запчастин і спеціалістів з технічного обслуговування.
Остаточне рішення очікується протягом кількох днів або тижнів.
Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно попросив прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера поставити винищувачі МіГ-29.