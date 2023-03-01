На Херсощині чоловік загинув від вибуху, ймовірно, гранати

Чоловік помер по дорозі в лікарню.

Житель с.Благодатне Херсонської області приніс додому невідомий предмет, ймовірно гранату, яка вибухнула. Внаслідок цього вибуху чоловік загинув.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Внаслідок вибуху 49-річний чоловік отримав травматичну ампутацію кисті руки та численні осколкові поранення, від яких він помер у кареті “швидкої”.

Матір загиблого розповіла, що її син ходив на колишні позиції російських військових, де збирав металеві предмети.

Слідчо-оперативна група вилучила на місці вибуху запобіжний важіль до ручних гранат УЗРГМ та уламки.

Поліція закликає громадян відмовитися від відвідування місць, котрі можуть бути замінованими: ліси, поля, водойми, покинуті будівлі, території, які піддавалися обстрілам та де дислокувалися окупаційні війська.

Під час переміщення транспортом слід рухатись тільки перевіреними шляхами з твердим покриттям, не можна з’їжджати на узбіччя доріг.

Нагадаємо, 28 лютого у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. Зазначається, що трагедія сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. 58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги.