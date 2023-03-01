Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
"Перші місяці ти віриш, що врятуєш кожного. І я теж вірила". Історія колишньої медикині-розвідниці
"Перші місяці ти віриш, що врятуєш кожного. І я теж вірила". Історія колишньої медикині-розвідниці
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни тричі за добу обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Пошкоджено фермерське господарство.

Росіяни тричі за добу обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни тричі за добу обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, потерпілих немає. Обстріли пошкодили фермерське господарство, де загинули тварини.

Також є руйнування у двох приватних будинках і трьох господарських спорудах.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, нині у селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку отримали поранення двоє чоловіків.

Минулої доби російські окупанти вчергове обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області. Є один поранений житель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також