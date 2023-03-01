Росіяни тричі за добу обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, потерпілих немає. Обстріли пошкодили фермерське господарство, де загинули тварини.

Також є руйнування у двох приватних будинках і трьох господарських спорудах.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, нині у селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку отримали поранення двоє чоловіків.

Минулої доби російські окупанти вчергове обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області. Є один поранений житель.