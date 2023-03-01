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Результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути за місяць-півтора, - Клименко

В авіакатастрофі загинуло тодішнє керівництво МВС.

Результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути за місяць-півтора, - Клименко
Фото: пресслужба

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло колишнє керівництво відомства, на кінець березня - початок квітня.

Про це Клименко заявив в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що місяць-півтора, десь так", - сказав Клименко, відповідаючи на запитання щодо результатів розслідування.

"Щойно буде закінчено всі експертизи, які ми проводили частково з нашими колегами з Франції, з AirBus, щойно будуть закінчені всі розслідування у нас у країні, тоді буде загальна картина, яку прокурори та представники ДБР та СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до широкого загалу", - додав міністр.

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Нагадаємо, що 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар відомства Юрій Лубкович. Вони загинули.

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