У Маріуполі окупанти стали пересуватися невеликими колонами, - Андрющенко

Російські окупанти змінили тактику переміщення військових колон у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окрім того, росіяни змінили тактику руху великими колонами та перейшли на групи по 3-4 вантажівки у супроводі», — написав Андрющенко.

Також за словами Андрющенка, у Маріупольському районі поменшало окупантів вздовж узбережжя. Водночас перекиданння резервів на ділянки фронту триває. Основним напрямом залишається північ від Маріуполя.

Нагадаємо, що від 21 лютого проросійські джерела заявили про щонайменше 14 вибухів у окупованому Маріуполі. Ймовірно, Росія буде стурбована цими вибухами в місті, яке вона вважала поза ударними можливостями українських сил, вважають у британській розвідці.