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У Маріуполі окупанти стали пересуватися невеликими колонами, - Андрющенко

У Маріупольському районі поменшало окупантів вздовж узбережжя.

У Маріуполі окупанти стали пересуватися невеликими колонами, - Андрющенко

Російські окупанти змінили тактику переміщення військових колон у тимчасово окупованому Маріуполі. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окрім того, росіяни змінили тактику руху великими колонами та перейшли на групи по 3-4 вантажівки у супроводі», — написав Андрющенко.

Також за словами Андрющенка, у Маріупольському районі поменшало окупантів вздовж узбережжя. Водночас перекиданння резервів на ділянки фронту триває. Основним напрямом залишається північ від Маріуполя.

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Нагадаємо, що від 21 лютого проросійські джерела заявили про щонайменше 14 вибухів у окупованому Маріуполі. Ймовірно, Росія буде стурбована цими вибухами в місті, яке вона вважала поза ударними можливостями українських сил, вважають у британській розвідці.

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