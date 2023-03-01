На Херсонщині двоє чоловіків поранені через обстріл росіян

У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

54-річний місцевий мешканець дістав уламкове поранення стопи, а 34-річний волонтер з Кривого Рогу отримав більш тяжкі травми.

Чоловік, що прибув допомогати людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він отримав уламкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги.

Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні, де надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав мешканців сьогодні, в річницю окупації Херсона, зайвий раз не виходити на вулицю, натомість перебувати в укриттях і приміщеннях.