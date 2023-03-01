Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
ГоловнаСуспільствоВійна

Держаудитслужба спростовує опубліковані у медіа “висновки” щодо закупівель в Міноборони

Раніше антикорупційні активісти розповсюдили інформацію, що нібито Держаудитслужба підтвердила, що ціни на продукти в контрактах Міноборони були завищені. 

Держаудитслужба спростовує опубліковані у медіа “висновки” щодо закупівель в Міноборони
Фото: Міноборони

Держаудитслужба спростовує дані щодо результатів контрольного заходу у Міноборони

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“У соціальних мережах та у засобах масової інформації активно поширюється інформація щодо «офіційних висновків Держаудитслужби» про результати контрольного заходу Міністерства оборони України. Відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2022 р, затвердженого наказом Державної аудиторської служби України від 16 вересня 2022 року № 206 ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України та військових формувань на сьогодні ще триває”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку проведення заходу державного фінансового контролю Держаудитслужба жодного офіційного коментаря чи висновку щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України та військових формувань до його завершення не оприлюднювала і не оприлюднюватиме

“Інформування про результати контрольного заходу можливі виключно після його завершення! Шановні журналісти, депутати, громадські діячі застерігаємо від спекулювання інформацією. Держаудитслужба у своїй діяльності дотримується принципів відкритості та прозорості і завжди готова до співпраці”, - йдеться в повідомленні.

Раніше деякі антикорупційні активісти розповсюдили інформацію, що нібито Держаудит служба підтвердила, що “ціна яєць в контрактах Міноборони була 17 грн саме за штуку, а не кілограм чи погонний метр”. Про це ж писала і нардепка "Слуги народу" Радіна. 

Нагадаємо, нещодавно Міноборони відкрило ціни на харчування для військових. Ціна яєць становить 8-9 гривень, макаронних виробів – коливається від 35,70 до 42,30 грн за кілограм, ціна за кілограм картоплі свіжої коливається від 12,60 до 17,70 грн, кілограм картоплі свіжої ранньої вартує від 16,90 до 40 грн, куряче стегно коштує від 90,96 до 108 грн за кілограм. 

Раніше Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель. Запроваджене звітування про закупівлі, окрім товарів і послуг, що становлять державну таємницю. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також