Держаудитслужба спростовує опубліковані у медіа “висновки” щодо закупівель в Міноборони

Раніше антикорупційні активісти розповсюдили інформацію, що нібито Держаудитслужба підтвердила, що ціни на продукти в контрактах Міноборони були завищені.

Держаудитслужба спростовує дані щодо результатів контрольного заходу у Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“У соціальних мережах та у засобах масової інформації активно поширюється інформація щодо «офіційних висновків Держаудитслужби» про результати контрольного заходу Міністерства оборони України. Відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2022 р, затвердженого наказом Державної аудиторської служби України від 16 вересня 2022 року № 206 ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України та військових формувань на сьогодні ще триває”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку проведення заходу державного фінансового контролю Держаудитслужба жодного офіційного коментаря чи висновку щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України та військових формувань до його завершення не оприлюднювала і не оприлюднюватиме.

“Інформування про результати контрольного заходу можливі виключно після його завершення! Шановні журналісти, депутати, громадські діячі застерігаємо від спекулювання інформацією. Держаудитслужба у своїй діяльності дотримується принципів відкритості та прозорості і завжди готова до співпраці”, - йдеться в повідомленні.

Раніше деякі антикорупційні активісти розповсюдили інформацію, що нібито Держаудит служба підтвердила, що “ціна яєць в контрактах Міноборони була 17 грн саме за штуку, а не кілограм чи погонний метр”. Про це ж писала і нардепка "Слуги народу" Радіна.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони відкрило ціни на харчування для військових. Ціна яєць становить 8-9 гривень, макаронних виробів – коливається від 35,70 до 42,30 грн за кілограм, ціна за кілограм картоплі свіжої коливається від 12,60 до 17,70 грн, кілограм картоплі свіжої ранньої вартує від 16,90 до 40 грн, куряче стегно коштує від 90,96 до 108 грн за кілограм.

Раніше Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель. Запроваджене звітування про закупівлі, окрім товарів і послуг, що становлять державну таємницю.