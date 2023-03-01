Генштаб уточнив перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони

Це: дані про результати ракетних ударів, переміщення зброї та озброєння, рух і розташування сил оборони, місця розміщення ППО.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив і доповнив перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони та негативно вплинути на хід виконання завдань під час дії воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу в фейсбук.

"Це заборони щодо поширення інформації про результати ракетних ударів, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів, рух або розташування підрозділів сил оборони, місце розміщення сил і засобів підрозділів протиповітряної оборони. Також є аспекти, яких слід дотримуватися при зйомці озброєння та військової техніки іноземного виробництва, що надавалася у рамках матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів", – зазначили в повідомленні.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни до наказу про організацію взамодії між силами оборони за ЗМІ в частині акредитації.

"Командувачі в районах відповідальності своїм рішенням будуть визначати зони для перебування представників ЗМІ. Передбачені наступні зони: ЗЕЛЕНА (дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи), ЖОВТА (дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ лише у супроводі офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи) та ЧЕРВОНА (робота акредитованих представників ЗМІ заборонена). Дана ініціатива покликана полегшити доступ медійників до населених пунктів у прифронтових районах, де не ведуться активні бойові дії. Напередодні представники ЗМІ зобов’язані повідомити пресслужбу відповідного угруповання військ або місцеву військову адміністрацію про заплановане місце роботи", – пояснили в Генштабі.

У разі порушень правил журналістів можуть позбавити акредитації.

Нагадаємо, військові закликають усіх громадян не повідомляти про роботу ППО в соцмережах та не публікувати дані про збиття ворожих обʼєктів до офіційних повідомлень. Заборонено також публікувати дані про переміщення українських військ.