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Генштаб уточнив перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони

Це: дані про результати ракетних ударів, переміщення зброї та озброєння, рух і розташування сил оборони, місця розміщення ППО. 

Генштаб уточнив перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони
Фото: Державна компанія 'Укрспецекспорт'

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив і доповнив перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони та негативно вплинути на хід виконання завдань під час дії воєнного стану. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу в фейсбук. 

"Це заборони щодо поширення інформації про результати ракетних ударів, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів, рух або розташування підрозділів сил оборони, місце розміщення сил і засобів підрозділів протиповітряної оборони. Також є аспекти, яких слід дотримуватися при зйомці озброєння та військової техніки іноземного виробництва, що надавалася у рамках матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів", – зазначили в повідомленні. 

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни до наказу про організацію взамодії між силами оборони за ЗМІ в частині акредитації.

"Командувачі в районах відповідальності своїм рішенням будуть визначати зони для перебування представників ЗМІ. Передбачені наступні зони: ЗЕЛЕНА (дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи), ЖОВТА (дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ лише у супроводі офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи) та ЧЕРВОНА (робота акредитованих представників ЗМІ заборонена). Дана ініціатива покликана полегшити доступ медійників до населених пунктів у прифронтових районах, де не ведуться активні бойові дії. Напередодні представники ЗМІ зобов’язані повідомити пресслужбу відповідного угруповання військ або місцеву військову адміністрацію про заплановане місце роботи", – пояснили в Генштабі.

У разі порушень правил журналістів можуть позбавити акредитації. 

Нагадаємо, військові закликають усіх громадян не повідомляти про роботу ППО в соцмережах та не публікувати дані про збиття ворожих обʼєктів до офіційних повідомлень. Заборонено також публікувати дані про переміщення українських військ. 

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