Він може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

“У рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств”, - йдеться в повідомленні.

Раніше необхідність трансформатора такої потужності міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з литовським колегою - міністром енергетики Дайнюсом Крейвісом, який оперативно відреагував на запит, після чого Литва передала Україні потрібне обладнання.

“Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам”, - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, Україна перемогла зимовий терор Путіна. Україна вистояла найважчу в історії зиму.