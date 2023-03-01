Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор

Він може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор
Фото: Міненерго України

Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. 

“У рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств”, - йдеться в повідомленні. 

Раніше необхідність трансформатора такої потужності міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з литовським колегою  -  міністром енергетики Дайнюсом Крейвісом, який оперативно відреагував на запит, після чого Литва передала Україні потрібне обладнання. 

“Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам”, - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. 

Зазначається, що транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, Україна перемогла зимовий терор Путіна. Україна вистояла найважчу в історії зиму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також