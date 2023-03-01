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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, однак у прифронтових областях є пошкодження мереж, – Укренерго

Ремонтні роботи у прифронтових регіонах тривають.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, однак у прифронтових областях є пошкодження мереж, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується. У середу 1 березня споживання електроенергії спостерігається на рівні робочого дня.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Через обстріли росіян є пошкодження у магістральних мережах у Дніпропетровській області, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлення здійснюються за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад.

В Одеській області проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

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Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що сьогодні російський президент Володимир Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор.

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