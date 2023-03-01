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Укрпошта вводить послугу післяплати для малого та середнього бізнесу

Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, зовсім не потрібно.

Укрпошта вводить послугу післяплати для малого та середнього бізнесу
Фото: Укрпошта

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Національний оператор продовжує розширювати сферу своїх послуг, роблячи їх більш доступними та вигідними для підприємців. Перевагу послуги післяплати на карткові рахунки особливо оцінять представники малого та середнього бізнесу - ті підприємці, які реалізують свої товари в Instagram, або на маркетплейсах. Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, зовсім не потрібно”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що перевага послуги післяплати є також зручною не лише для підприємця, але й для його клієнтів. Адже умовою цієї послуги передбачені найнижчі в Україні тарифи. Комісія у цьому разі складатиме 1% від вартості товару + 10 гривень.

Для того, щоб скористатися послугою післяплати на карткові рахунки, представникам малого та середнього бізнесу, які раніше не користувалися послугами "Укрпошта Експрес" або "Укрпошта Стандарт" під час реєстрації в особистому кабінеті на сайті АТ "Укрпошта" потрібно визначити себе як фізична особа, або як фізична особа-підприємець. Для усіх інших клієнтів, які вже давно користуються доставкою Укрпошти, нова послуга стане доступною в їхньому особистому кабінеті. Реєструватися заново їм не потрібно.

Зарахування післяплати на карткові рахунки для всіх клієнтів доступні тільки на гривневі платіжні карти. Перекази зараховуються на картковий рахунок один раз на робочий день.

Нагадаємо, Укрпошта з 24 лютого вводить в обіг благодійну марку "ПТН ПНХ!" із графіті Бенксі. Вартість маркового аркуша - 180 грн, з яких 42 грн - благодійний внесок.

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