Ріші Сунак домовився з Євросоюзом щодо правил торгівлі для Північної Ірландії

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак у понеділок домивився з Європейським Союзом щодо правил торгівлі для Північної Ірландії після Brexit.

Про це пише Reuters.

За його словами, це відкриє шлях до нової глави у відносинах Лондона з блоком.

Угода спрямована на усунення напруженості, викликаної протоколом щодо Північної Ірландії – складною угодою, яка встановлює правила торгівлі для керованого Великобританією регіону, які Лондон погодив до виходу з ЄС, але тепер заявляє, що вони не працюють.

Її успіх, ймовірно, залежатиме від того, чи зможе Сунак переконати Демократичну юніоністську партію (DUP) припинити бойкот угод про розподіл влади у Північній Ірландії. Вони були центральними у мирній угоді 1998 року, відомої як Угода Страсної п'ятниці, яка загалом поклала край трьом десятиліттям релігійного та політичного насильства в Північній Ірландії.

Обидві сторони домовилися усунути “будь-яке відчуття кордону” між Великобританією та її провінцією – ситуація, яка розлютила політиків з обох сторін. Водночас Сунака підтримали бізнес-групи, які привітали пом'якшення правил торгівлі, і обіцянку ЄС, що він готовий дозволити британським ученим приєднатися до своєї великої дослідницької програми, якщо партія Сунака ухвалить угоду.

“Угода знаменує собою ризиковану стратегію для Сунака лише через чотири місяці після її вступу на посаду. Він сподівається покращити відносини з Брюсселем і Сполученими Штатами, не розсердивши крило своєї партії, найбільш прихильне до Brexit”, – зазначає видання.

Питання Північної Ірландії було одним із найбільш дискусійних у зв’язку з виходом Британії з Європейського Союзу у 2020 році. Повернення до жорсткого кордону між провінцією та Ірландією, членом ЄС, могло поставити під загрозу мирну угоду.

Якщо угоду схвалять, нові зміни будуть запроваджені поетапно протягом наступних кількох років. Парламентське голосування відбудеться після того, як усі партії встигнуть її вивчити.

Перемога зміцнить вплив Сунака на його Консервативну партію і дозволить йому обійти найскладніше питання на порядку денному, оскільки він прагне наздогнати опозиційну Лейбористську партію, яка зараз значно попереду в опитуваннях громадської думки, до загальнонаціональних виборів у 2024 році.

У разі невдачі Сунак може зіткнутися з “бунтом” євроскептичного крила своєї партії, відродивши глибокі ідеологічні розбіжності, які кілька разів паралізовували уряд після голосування за вихід із ЄС у 2016 році.