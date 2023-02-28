Міністри закордонних справ країн G-20 зустрінуться 1-2 березня у Нью-Делі, Україна буде у центрі уваги

Міністри закордонних справ країн “Групи двадцяти” зустрінуться 1-2 березня у Нью-Делі.

Зустріч відбудеться через кілька днів після засідання керівників фінансових відомств G20 в Бангалорі, де через позицію Росії та Китаю форум закінчився без спільної заяви із засудженням війни в Україні. Натомість Індія, яка зараз головує у групі, опублікувала підсумковий документ.

Аналогічна ситуація склалася на саміті групи у листопаді минулого року на індонезійському острові Балі. Тоді також опублікували декларацію з розбіжностями думок, пише “Голос Америки”.

У липні минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишив засідання міністрів закордонних справ G20 після того, як західні держави рішуче засудили війну.

У засіданні в Нью-Делі візьмуть участь Лавров, державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Кліверлі та голова дипломатичного департаменту Китаю Цінь Ган. Загалом до заходу долучаться представники 40 країн (серед них будуть ті, що не входять до G20) та міжнародних організацій.

“Група двадцяти” включає багаті демократичні країни "Групи семи" (G7) та інші великі світові економіки, включно з Росією, Китаєм, Індією, Австралією, Бразилією та Саудівською Аравією.

У кулуарах також планується засідання міністрів закордонних справ країн “четвірки” – США, Індії, Австралії та Японії. Уряд прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді хоче зосередитись питаннях зміни клімату та боргу країн, що розвиваються. Представник Міністерства закордонних справ країни зазначив, що Індія не хоче, щоб українське питання домінувало на заході, але це буде головним моментом порядку денного.

За зустріччю міністрів закордонних справ ретельно слідкуватимуть через напругу у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, зокрема і війну в Україні.