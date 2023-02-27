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Партія ХДС звинуватила Шольца в недотриманні обіцянок та недостатній підтримці України

Опоненти Шольца заявили, що за рік із обіцяних канцлером 100 млрд євро для Бундесверу не виділили фактично нічого. 

Партія ХДС звинуватила Шольца в недотриманні обіцянок та недостатній підтримці України
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Партія Християнсько-демократичний союз, яку раніше багато років очолювала тодішня канцлерка Ангела Меркель, звинуватила канцлера Олафа Шольца в недотриманні обіцянок та недостатній підтримці України. Заступник голови фракції ХДС у Бундестазі Єнс Шпан у інтерв'ю газеті Neue Westfälische заявив, що голова уряду не виділив фактично нічого з обіцяних для Бундесверу 100 млрд євро, пише Deutsche Welle

За словами Шпана, промова канцлера, сказана після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, була принципово правильною. "Того дня я подумав: ого! Це може задавати тон канцлерському правлінню Шольца! Проте уряд не втримав висоту свого польоту вже наступного дня", – зазначив політик.

Експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер зазначив, що правильні слова з промови Шольца так і не були втілені в політичну програму. "І у питанні підтримки України, і у справі оснащення Бундесверу уряд далеко не виправдав пробуджених Шольцем надій", – сказав Кізеветтер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine. 

Рік тому Шольц виступив у Бундестазі з програмною промовою, в якій пообіцяв створити спеціальний фонд на суму 100 мільярдів євро, щоб протягом наступних років відновити міць Бундесверу, який постраждав від скорочення асигнувань.

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