Українці зможуть перебувати у Грузії без візи протягом двох років

Раніше громадянам України дозволялося жити в країні без візи один повний рік.

Українці зможуть перебувати на території Грузії без візи протягом двох повних років.

Про це пише Грузія Online.

Зазначається, що уряд Грузії рішенням від 24 лютого вніс поправку до постанови №255 від 5 червня 2015 року, скоригувавши норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року.

Відповідно до поправок, опублікованих у законодавчому віснику, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну.

Нагадаємо, прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України.