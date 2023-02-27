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Українці зможуть перебувати у Грузії без візи протягом двох років

Раніше громадянам України дозволялося жити в країні без візи один повний рік.

Українці зможуть перебувати у Грузії без візи протягом двох років
Фото: EPA/UPG

Українці зможуть перебувати на території Грузії без візи протягом двох повних років.

Про це пише Грузія Online.

Зазначається, що уряд Грузії рішенням від 24 лютого вніс поправку до постанови №255 від 5 червня 2015 року, скоригувавши норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року.

Відповідно до поправок, опублікованих у законодавчому віснику, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну.

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Нагадаємо, прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України.

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