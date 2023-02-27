Оголошено про підозру трьом російським капітанам, які вивозили награбоване українське зерно

Капітанам трьох російських суден, які торік заходили до порту окупованого Севастополя та вантажили судна награбованим українським зерном, оголошено про підозри.

Про це повідомляє Telegram-канал прокуратури АР Крим та м. Севастополь.

"Підозрювані були капітанами суден "Сормовский-48", "Вера" та "Федор". У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна пограбованим українським зерном", - йдеться в повідомленні.

Капітани періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти Росії, а не в закриті порти тимчасово окупованого Криму.

Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

В прокуратурі зазначили, що в рамках цього кейсу повідомлено про підозри окупаційному "міністру сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів РФ та шістьом капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Усі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.

Нагадаємо, Україна закликала світ відреагувати на блокування “зернового коридору” Росією.