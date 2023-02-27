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Оголошено про підозру трьом російським капітанам, які вивозили награбоване українське зерно

"Підозрювані були капітанами суден "Сормовский-48", "Вера" та "Федор".

Оголошено про підозру трьом російським капітанам, які вивозили награбоване українське зерно
Фото: EPA/UPG

Капітанам трьох російських суден, які торік заходили до порту окупованого Севастополя та вантажили судна награбованим українським зерном, оголошено про підозри.

Про це повідомляє Telegram-канал прокуратури АР Крим та м. Севастополь.

"Підозрювані були капітанами суден "Сормовский-48", "Вера" та "Федор". У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна пограбованим українським зерном", - йдеться в повідомленні.

Капітани періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти Росії, а не в закриті порти тимчасово окупованого Криму.

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Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

В прокуратурі зазначили, що в рамках цього кейсу повідомлено про підозри окупаційному "міністру сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів РФ та шістьом капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Усі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.

Нагадаємо, Україна закликала світ відреагувати на блокування “зернового коридору” Росією.

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