​У Хмельницькому помер рятувальник, поранений внаслідок нічного обстрілу

Число загиблих збільшилось до двох.

У лікарні Хмельницього помер рятувальник, тяжко поранений унаслідок нічного обстрілу міста росіянами.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя-рятувальника", - написав він.

Раніше влада повідомила про смерть одного співробітника ДСНС і поранення чотирьох людей.

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано три удари по місту Хмельницькому. В результаті обстрілів постраждали цивільні будинки.

Попредньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Тоді ворог влучив, зокрема, у військовий обʼєкт. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.