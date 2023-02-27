​У Хмельницькому помер рятувальник, поранений внаслідок нічного обстрілу

У лікарні Хмельницього помер рятувальник, тяжко поранений унаслідок нічного обстрілу міста росіянами.
Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя-рятувальника", - написав він.
Раніше влада повідомила про смерть одного співробітника ДСНС і поранення чотирьох людей.
Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано три удари по місту Хмельницькому. В результаті обстрілів постраждали цивільні будинки.
Попредньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Тоді ворог влучив, зокрема, у військовий обʼєкт. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.