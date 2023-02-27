Росія в обмін на зброю пропонує Ірану допомогу в ракетній програмі, - ЦРУ

Іран постачає Російській Федерації боєприпаси в обмін на допомогу в розвитку ракетного озброєння.
Про це розповів в інтерв'ю CBS директор ЦРУ Вільям Бернс, передає CNN.
За його словами, альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, і це є "тривожним" наративом.
"Зараз він рухається досить швидко в дуже небезпечному напрямку в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні ударних безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українським мирним жителям і зруйнувати українську цивільну інфраструктуру. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії та танків", – сказав Бернс.
Він додав, що ЦРУ також бачить ознаки того, що Росія пропонує допомогу іранцям у їхній ракетній програмі та розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в російській війні проти України.
Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що має інформацію про розширення підтримки РФ іранським режимом.
Також повідомлялося, що Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.