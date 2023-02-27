Росія в обмін на зброю пропонує Ірану допомогу в ракетній програмі, - ЦРУ

"Альянс між РФ та Іраном швидко розвивається, і це є "тривожним" наративом".

Іран постачає Російській Федерації боєприпаси в обмін на допомогу в розвитку ракетного озброєння.

Про це розповів в інтерв'ю CBS директор ЦРУ Вільям Бернс, передає CNN.

За його словами, альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, і це є "тривожним" наративом.

"Зараз він рухається досить швидко в дуже небезпечному напрямку в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні ударних безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українським мирним жителям і зруйнувати українську цивільну інфраструктуру. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії та танків", – сказав Бернс.

Він додав, що ЦРУ також бачить ознаки того, що Росія пропонує допомогу іранцям у їхній ракетній програмі та розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в російській війні проти України.

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що має інформацію про розширення підтримки РФ іранським режимом.

Також повідомлялося, що Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.